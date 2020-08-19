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04/02/23
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10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

14/02/23
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15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
AD INFINITUM: guarda il video del singolo ''Seth''
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