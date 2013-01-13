     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Himmelfahrt - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/01/23
ABLAZE MY SORROW
The Loss Of All Hope

27/01/23
ELECTRIC MOB
2 Make U Cry & Dance

27/01/23
CROWNE
Operation Phoenix

27/01/23
BIZARREKULT
Den Tapten Krigen

27/01/23
STEVE VAI
Vai/Gash

27/01/23
IRON WALRUS
A Tale Never Told

27/01/23
RONNIE ROMERO
Raised on Heavy Radio

27/01/23
GIRISH AND THE CHRONICLES
Back on Earth (2022)

27/01/23
FIRIENHOLT
White Frost and Elder Blood

27/01/23
HOUR OF PENANCE
Misotheism

CONCERTI

28/01/23
ROCK HARD FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/02/23
KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)

04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO

15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
SUBWAY TO SALLY: presentano un nuovo singolo da ''Himmelfahrt''
25/01/2023 - 19:21 (34 letture)

RECENSIONI
55
63
s.v.
87
ARTICOLI
13/01/2013
Intervista
SUBWAY TO SALLY
L'autoproduzione era l'unica speranza!
 
ALTRE NOTIZIE
25/01/2023 - 19:21
SUBWAY TO SALLY: presentano un nuovo singolo da ''Himmelfahrt''
24/01/2023 - 16:33
SUBWAY TO SALLY: guarda il videoclip di ''Leinen Los''
16/12/2022 - 10:12
SUBWAY TO SALLY: ecco il video di “Was Ihr Wollt” dal nuovo album
02/12/2021 - 16:14
SUBWAY TO SALLY: il video dal vivo di ''So Rot MMXXI''
02/07/2021 - 19:07
SUBWAY TO SALLY: disponibile un altro estratto dal nuovo DVD
19/06/2021 - 10:21
SUBWAY TO SALLY: online un video dal nuovo DVD
02/06/2021 - 16:34
SUBWAY TO SALLY: presentano un nuovo estratto dal prossimo DVD
06/05/2021 - 20:23
SUBWAY TO SALLY: pubblicano il live video di ''IX''
21/04/2021 - 21:37
SUBWAY TO SALLY: ecco un trailer del nuovo live album
07/04/2021 - 12:19
SUBWAY TO SALLY: annunciato il nuovo Live Album/DVD, ecco i dettagli
ULTIME NOTIZIE
25/01/2023 - 19:47
WARFORGED: un video dall'ultimo album
25/01/2023 - 18:40
AD INFINITUM: guarda il video del singolo ''Seth''
25/01/2023 - 10:37
TURNSTILE: una data in Italia in occasione dell'AMA Music Fest
25/01/2023 - 10:29
JUDAS PRIEST: nuovo album nel 2024
25/01/2023 - 10:26
LUPPOLO IN ROCK: dentro i Carcass
25/01/2023 - 10:22
...AND OCEANS: tutto il nuovo ''As in Gardens, so in Tombs'' in streaming
25/01/2023 - 10:18
MAJESTIES: dettagli e singolo del debutto ''Vast Reaches Unclaimed''
24/01/2023 - 22:19
SABATON: ecco il lyric video di ''The First Soldier''
24/01/2023 - 21:47
STONED JESUS: disponibile il singolo ''Thoughts and Prayers''
24/01/2023 - 17:06
EUROPE: un concerto all'Arcimboldi di Milano per i quarant'anni
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     