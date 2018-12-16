     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/01/23
ABLAZE MY SORROW
The Loss Of All Hope

27/01/23
ELECTRIC MOB
2 Make U Cry & Dance

27/01/23
CROWNE
Operation Phoenix

27/01/23
BIZARREKULT
Den Tapten Krigen

27/01/23
STEVE VAI
Vai/Gash

27/01/23
IRON WALRUS
A Tale Never Told

27/01/23
RONNIE ROMERO
Raised on Heavy Radio

27/01/23
GIRISH AND THE CHRONICLES
Back on Earth (2022)

27/01/23
FIRIENHOLT
White Frost and Elder Blood

27/01/23
HOUR OF PENANCE
Misotheism

CONCERTI

28/01/23
ROCK HARD FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/02/23
KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)

04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO

15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
WARFORGED: un video dall'ultimo album
25/01/2023 - 19:47 (35 letture)

ALTRE NOTIZIE
25/01/2023 - 19:47
WARFORGED: un video dall'ultimo album
25/04/2019 - 12:58
WARFORGED: online il video di 'Nightfall Came'
20/03/2019 - 11:20
WARFORGED: guarda il video di ''Voice''
16/12/2018 - 16:04
WARFORGED: firmano per la The Artisan Era
ULTIME NOTIZIE
25/01/2023 - 19:21
SUBWAY TO SALLY: presentano un nuovo singolo da ''Himmelfahrt''
25/01/2023 - 18:40
AD INFINITUM: guarda il video del singolo ''Seth''
25/01/2023 - 10:37
TURNSTILE: una data in Italia in occasione dell'AMA Music Fest
25/01/2023 - 10:29
JUDAS PRIEST: nuovo album nel 2024
25/01/2023 - 10:26
LUPPOLO IN ROCK: dentro i Carcass
25/01/2023 - 10:22
...AND OCEANS: tutto il nuovo ''As in Gardens, so in Tombs'' in streaming
25/01/2023 - 10:18
MAJESTIES: dettagli e singolo del debutto ''Vast Reaches Unclaimed''
24/01/2023 - 22:19
SABATON: ecco il lyric video di ''The First Soldier''
24/01/2023 - 21:47
STONED JESUS: disponibile il singolo ''Thoughts and Prayers''
24/01/2023 - 17:06
EUROPE: un concerto all'Arcimboldi di Milano per i quarant'anni
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     