MARIANAS REST: a marzo il nuovo ''Auer'', ascolta ''Diseased''

Ci mancavano loro! Questa è la lista dei CD in uscita il 24 Marzo che ho segnato e puntato, se saranno validi tutti dovrò fare un prestito in banca, devo quasi sperare in qualche passo falso: AUGUST BURNS RED - DEATH BELOW (24/03/23) SHORES OF NULL - LOSS OF BEAUTY (24/03/23) NE OBLIVISCARIS - EXUL (24/03/23) HANGING GARDEN - THE GARDEN (24/03/23) CRUACHAN - THE LIVING AND THE DEAD (24/03/23) KEEP OF KALESSIN - KATHARSIS (24/03/23) IHSAHN - FASCINATION STREET SESSIONS (24/03/23) MARIANAS REST - AUER (24/03/23)