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31/01/23
THE SMASHING PUMPKINS
ATUM: A Rock Opera in Three Acts (Act II)

01/02/23
TRIGLAV
The Ritual

01/02/23
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Atlas Lost | Act I - The Long Sleep

03/02/23
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III

03/02/23
SCATH NA DEITHE
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03/02/23
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03/02/23
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03/02/23
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03/02/23
VICTOR SMOLKSI
Guitar Force

CONCERTI

02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

03/02/23
KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)

04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO

15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

18/02/23
METAL CARNIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
THE ANSWER: dettagli e singolo del nuovo album ''Sundowners''
30/01/2023 - 08:24 (3 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
14/05/2015
Intervista
THE ANSWER
Siamo ciò che vorremmo essere
30/11/2013
Live Report
THE ANSWER + TRACER
Viper Theatre, Firenze (FI), 27/11/2013
 
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