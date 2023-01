MARKO HIETALA: il video ufficiale di ''Dead God's Son'' dal suo primo disco solista

31/01/2023 - 17:50 (124 letture)



8 Ok, grazie. A pelle mi è sempre stato simpatico e mi sarebbe dispiaciuto se avesse tirato fuori la storia di Portnoy che voleva staccare un attimo perché non ce la faceva più ad essere sempre in tour e poi, lasciati sappiamo chi, ha suonato con tutti. Anche con me nel salotto di casa mia. Non ricordo di preciso quando, ma secondo me l'ha fatto. Spiace invece se Marko abbia avuto necessità di pace per combattere la depressione 7 Rob Fleming da quello che so era deluso dal music business e dallo streaming che non portava molti introiti e anche dalla depressione. 6 @Rob Fleming: diceva di non sentirsi valorizzato dall'industria musicale, da un lato, e di aver bisogno di tempo per sè a causa dei suoi problemi con la depressione, riconoscendo l'importanza della sua famiglia nel tenerlo lontano da pensieri "oscuri". Aveva detto effettivamente di prendersi il 2021 lontano dalla scena pubblica, poi in realtà anche nel 2022 non abbiamo avuto particolari notizie... Speriamo che stia meglio e che da solista possa rilanciarsi e sentirsi maggiormente soddisfatto. 5 Bella canzone e bella voce. Ma mi potete rinfrescare la memoria: se ne è andato perché? Se non ne poteva più della vita di musicista non capisco il motivo del tour, Se invece dipendeva da altro allora, la vita randagia forse potrebbe rimetterlo in sesto. Ma non ricordo proprio il motivo dell'abbandono 4 Infatti,cmq una buona occasione per me per andare a riscoprirlo in chiave solista,grazie. 3 Ciao Progster, nessun problema, anche io appena ho visto che era stato pubblicato un nuovo video sul canale della Nuclear Blast ho pensato a qualcosa di nuovo da parte di Hietala, e mi avrebbe fatto piacere, visto che quando è uscito dai Nightwish ha fatto delle dichiarazioni piuttosto tristi; speravo fosse la conferma che fosse tornato alla carica. Invece è un video dedicato a un brano del 2020, ma la pubblicazione ad oggi credo serva a promuovere il suo attuale tour solista in Finlandia. 2 Scusami avevi ragione,pensavo fosse materiale nuovo. 1 Bella notizia,Mc Callon vorrai dire 2023 🤣