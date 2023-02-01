VISION DEPRIVED: i dettagli del debutto ''Self Elevating, Deep Inside The Void'', ascolta un brano

01/02/23
ARCANA COLLECTIVE
Atlas Lost | Act I - The Long Sleep
01/02/23
TRIGLAV
The Ritual
03/02/23
THE WINERY DOGS
III
03/02/23
VICTOR SMOLKSI
Guitar Force
03/02/23
VICTOR SMOLSKI
Guitar Force
03/02/23
FVNERALS
Let The Earth Be Silent
03/02/23
MITHRIDATUM
Harowing
03/02/23
SCATH NA DEITHE
Virulent Providence
03/02/23
CLINT LOWERY
Ghostwriter
03/02/23
RUSSKAJA
Turbo Polka Party
02/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
03/02/23
KATATONIA + SÓLSTAFIR + SOM
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
RISERVA SONORA - PINEROLO (TO)
04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO
15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
18/02/23
METAL CARNIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA