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MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
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03/02/23
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03/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
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04/02/23
TWILIGHT FORCE + SILVER BULLET + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

04/02/23
MERCYLESS + HURONIAN + CULTØ
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

10/02/23
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/02/23
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO

15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

18/02/23
METAL CARNIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
DEATHSTARS: guarda la clip di ''This Is''
01/02/2023 - 22:03 (29 letture)

RECENSIONI
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