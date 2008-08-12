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FOLKSTONE: previsto un concerto dopo l'estate
13/02/2023 - 13:27 (191 letture)

MetalFlaz
Lunedì 13 Febbraio 2023, 14.19.52
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speravo in uno nuovo album (con ritorno alle origini come sonorità, lontano da quelle di Ossidiana), ma va bene anche un concerto
RECENSIONI
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s.v.
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