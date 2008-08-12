FOLKSTONE: previsto un concerto dopo l'estate

15/02/23
CHEVALIER
Ancient Metal Attack
17/02/23
DEPRAVATION
IV: Letvm
17/02/23
MAN MUST DIE
The Pain Behind It All
17/02/23
NOTHGARD
Symphonia Deorum
17/02/23
ALL MY SHADOWS
Eerie Monsters
17/02/23
TRANSATLANTIC
The Final Flight - Live at Olympia
17/02/23
ROBIN MCAULEY
Alive
17/02/23
ULTHAR
Anthronomicon
17/02/23
HELLRIPPER
Warlocks Grim & Withered Hags
17/02/23
TITHE
Inverse Rapture
14/02/23
BULLET FOR MY VALENTINE + JINJER + ATREYU
ALCATRAZ - MILANO
15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
18/02/23
METAL CARNIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
19/02/23
TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN
ALCATRAZ - MILANO
20/02/23
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO
24/02/23
ACCEPT + WHITE SKULL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
24/02/23
GORGOROTH + DOODSWENS
LEGEND CLUB - MILANO
24/02/23
BLACK OVER MILAN (day one)
LEGEND CLUB - MILANO
25/02/23
GORGOROTH + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
25/02/23
BLACK OVER MILAN (day two)
LEGEND CLUB - MILANO