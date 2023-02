KAMELOT: ascolta ''Opus Of The Night (Ghost Requiem)'' dal nuovo album

14/02/2023 - 16:22 (99 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 Eco di vecchi Kamelot, non male. Il cantato di Tommy è ottimo, peccato che, come nel singolo precedente (e credo di poter dire ormai nell’album intero) la voce venga un po’ sovrastata dalla musica. Magari è così solo sul tubo.