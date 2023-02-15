MAGNUS ROSEN BAND: annunciati un nuovo album e un EP

15/02/23
CHEVALIER
Ancient Metal Attack
17/02/23
TITHE
Inverse Rapture
17/02/23
HELLRIPPER
Warlocks Grim & Withered Hags
17/02/23
TRANSATLANTIC
The Final Flight - Live at Olympia
17/02/23
FIRST SIGNAL
Face Your Fears
17/02/23
SEPOLCRAL
Scourge
17/02/23
SIEGE OF POWER
This Is Tomorrow
17/02/23
ALL MY SHADOWS
Eerie Monsters
17/02/23
ULTHAR
Helionomicon
17/02/23
CLINT LOWERY
Ghostwriter
15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
18/02/23
METAL CARNIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
19/02/23
TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN
ALCATRAZ - MILANO
20/02/23
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO
24/02/23
ACCEPT + WHITE SKULL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
24/02/23
GORGOROTH + DOODSWENS
LEGEND CLUB - MILANO
24/02/23
BLACK OVER MILAN (day one)
LEGEND CLUB - MILANO
25/02/23
GORGOROTH + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
25/02/23
BLACK OVER MILAN (day two)
LEGEND CLUB - MILANO
27/02/23
LEPROUS + KALANDRA
FABRIQUE - MILANO