DEFILED: dettagli e singolo del nuovo album ''The Highest Level''

17/02/23
DEPRAVATION
IV: Letvm
17/02/23
ROBIN MCAULEY
Alive
17/02/23
TULUS
Fandens Kall
17/02/23
ULTHAR
Anthronomicon
17/02/23
FIRST SIGNAL
Face Your Fears
17/02/23
CREYE
III. Weightless
17/02/23
SIEGE OF POWER
This Is Tomorrow
17/02/23
TITHE
Inverse Rapture
17/02/23
HELLRIPPER
Warlocks Grim & Withered Hags
17/02/23
CLINT LOWERY
Ghostwriter
18/02/23
METAL CARNIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
19/02/23
TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN
ALCATRAZ - MILANO
20/02/23
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO
24/02/23
ACCEPT + WHITE SKULL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
24/02/23
GORGOROTH + DOODSWENS
LEGEND CLUB - MILANO
24/02/23
BLACK OVER MILAN (day one)
LEGEND CLUB - MILANO
25/02/23
GORGOROTH + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
25/02/23
BLACK OVER MILAN (day two)
LEGEND CLUB - MILANO
27/02/23
LEPROUS + KALANDRA
FABRIQUE - MILANO
03/03/23
EREBOR METAL FEST
DRUSO - RANICA (BG)