SAVAGE GRACE: guarda il video di ''Automoton'' dal nuovo album ''Sign Of The Cross''

21/02/2023 - 08:47 (195 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 8 Canzone stracopiata dai Judas e video a dir poco imbarazzante. Cominciamo bene🙄 7 @Transcendence, un personaggio \'alternativo\', per usare un eufemismo e non offendere nessuno. Cmq, e forse lo sai già, logue fece parte per un periodo dei master of disguise, per poi sparire nel nulla. Bel personaggio. 6 @Rik HM: I soldi possono fare questo altro, anche quelli illegali. Risulta una vecchia notizia di Blabbermouth del 2005 che il signor Logue fu arrestato per praticare \"medicina alternativa\" senza licenza (i classici casi di \"dottori\" non iscritti all\'albo che guariscono i tumori con massaggi, creme e altre dottrine truffaldine che spuntano ogni tanto come funghi un po\' in tutto il mondo), e ci riprovò 4 anni dopo fondando una clinica con lo stesso scopo (come riportato su Quackometer). 5 @Transcendence, se è come dici tu, cioè è logue il chitarrista a dx, minkia è fortunato a dimostrare mooolti anni di meno rispetto a quelli che ha, beato lui ... 4 @ Rik HM: In effetti il gruppo risultava inattivo dalla reunion del 2010, e quello a destra, ossia Christian Maliu Logue, è l\'unico membro originale rimasto e ha riformato il gruppo nel 2020 con tre membri sudamericani provenienti da altre band. 3 I componenti la band, a parte il chitarrista a dx, mi sembrano tutti molto giovani. La band, con il logo, era di chris logue, che a ben guardare non mi sembra di vederlo 🤔, considerato che nei primi 80\'s era un ragazzo, ora dovrebbe essere circa un sessantenne... 2 Band storica formata nell 81, un misto di Maiden versione speed ( soprattutto in Master Of Disguise), che in origine si chiamava Marquis De Sade; ecco perché del primo ep a nome The Dominatress. Mi sono sempre piaciuti parecchio. Qui effettivamente suonano molto Judas.....vedremo il resto 1 Puro halford style