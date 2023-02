GUNS N’ ROSES: una data al circo Massimo di Roma

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Painkiller: anch\'io sarei sinceramente curioso di ascoltare un nuovo album. Certo che i due pezzi pubblicati l\'anno scorso non furono particolarmente incoraggianti. Sono anche curioso di sapere quanto costeranno i biglietti (non per interesse personale). Premesso che non ho idea di come sia assistere a un concerto al Circo Massimo, secondo me ci potrebbe volere un centone. 2 Voglio vedere se mai uscirà un nuovo album con questa formazione. Alcuni dicono che non gli interessa perché tanto possono vivere di rendita e restare in tour a vita. Io penso che abbiano paura del flop e di non poterci più andare in tour! 1 Non vedo l\'ora di perdermeli!