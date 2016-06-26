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Between Dread and Valor

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The Wonders Still Awaiting

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Trove of Oddities at the Devil`s Driveway

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III

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Time Will Take Us All

03/03/23
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Suffocating Hallucination

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25/02/23
GORGOROTH + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

25/02/23
BLACK OVER MILAN (day two)
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27/02/23
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FABRIQUE - MILANO

03/03/23
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11/03/23
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11/03/23
ANCILLOTTI + FIL DI FERRO
BLAH BLAH - TORINO

17/03/23
NANOWAR OF STEEL
CAGE - LIVORNO
LOGICAL TERROR: annunciano il nuovo album ''Sides Of The Unknown'', ascolta un singolo
25/02/2023 - 17:02 (34 letture)

RECENSIONI
73
ARTICOLI
18/10/2016
Intervista
LOGICAL TERROR
Un destino tutt'altro che grigio
30/06/2016
Live Report
SOILWORK + DESPITE EXILE + LOGICAL TERROR
Revolver, San Donà di Piave (VE), 26/06/2016
 
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