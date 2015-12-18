EYE AM: nuova band con membri di Type O Negative, Crowbar e Down

28/02/23
AORTES
Devouring Gloom
01/03/23
GALNERYUS
Between Dread and Valor
02/03/23
XANDRIA
The Wonders Still Awaiting
03/03/23
WITCHTHROAT SERPENT
Trove of Oddities at the Devil`s Driveway
03/03/23
FVZZ POPVLI
III
03/03/23
REDLIGHT KING
In Our Blood
03/03/23
HAKEN
Fauna
03/03/23
PLAGUE BEARER
Summoning Apocalyptic Devastation
03/03/23
ENTHEOS
Time Will Take Us All
03/03/23
FULL OF HELL / PRIMITIVE MAN
Suffocating Hallucination
25/02/23
GORGOROTH + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
25/02/23
BLACK OVER MILAN (day two)
LEGEND CLUB - MILANO
27/02/23
LEPROUS + KALANDRA
FABRIQUE - MILANO
03/03/23
EREBOR METAL FEST
DRUSO - RANICA (BG)
05/03/23
KAYO DOT + GUESTS
THE ACADEMY - LEVATA (MN)
10/03/23
ROMA CAPUT DOOM (day one)
DEFRAG - ROMA
11/03/23
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA
11/03/23
ROMA CAPUT DOOM (day two)
DEFRAG - ROMA
11/03/23
ANCILLOTTI + FIL DI FERRO
BLAH BLAH - TORINO
17/03/23
NANOWAR OF STEEL
CAGE - LIVORNO