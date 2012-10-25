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Devouring Gloom

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Between Dread and Valor

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XANDRIA
The Wonders Still Awaiting

03/03/23
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S.A.L.I.G.I.A.

03/03/23
VILLAGERS OF IOANNINA CITY
Through Space and Time (Alive in Athens 2020)

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11/03/23
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18/03/23
NANOWAR OF STEEL
CRAZY BULL - GENOVA

18/03/23
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BUNKER - TORINO

19/03/23
EPICA + APOCALYPTICA + WHEEL
FABRIQUE - MILANO
STONER: ascolta il nuovo EP ''Boogie To Baja''
27/02/2023 - 14:43 (37 letture)

RECENSIONI
42
ARTICOLI
04/10/2017
Live Report
STONER NIGHT VOL. 2
Defrag, Roma, 29/09/2017
30/10/2012
Live Report
EUROPE + STONERIDER
Viper Theatre, Firenze, 25/10/2012
 
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