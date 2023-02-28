GOSFORTH: tornano con il nuovo album ''Scourge of Dark Dominion'', ascolta un brano

01/03/23
GALNERYUS
Between Dread and Valor
02/03/23
XANDRIA
The Wonders Still Awaiting
03/03/23
FVZZ POPVLI
III
03/03/23
SORTILEGE
Apocalypso
03/03/23
VISCERA
Carcinogenesis
03/03/23
STARGAZER
Life Will Never Be the Same
03/03/23
WITCHTHROAT SERPENT
Trove of Oddities at the Devil`s Driveway
03/03/23
HAKEN
Fauna
03/03/23
KARDINAL SIN
S.A.L.I.G.I.A.
03/03/23
STONED JESUS
Father Mist
03/03/23
EREBOR METAL FEST
DRUSO - RANICA (BG)
05/03/23
KAYO DOT + GUESTS
THE ACADEMY - LEVATA (MN)
10/03/23
ROMA CAPUT DOOM (day one)
DEFRAG - ROMA
11/03/23
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA
11/03/23
ROMA CAPUT DOOM (day two)
DEFRAG - ROMA
11/03/23
ANCILLOTTI + FIL DI FERRO
BLAH BLAH - TORINO
17/03/23
NANOWAR OF STEEL
CAGE - LIVORNO
18/03/23
NANOWAR OF STEEL
CRAZY BULL - GENOVA
18/03/23
BURNING TOWER FEAST
BUNKER - TORINO
19/03/23
EPICA + APOCALYPTICA + WHEEL
FABRIQUE - MILANO