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GALNERYUS
Between Dread and Valor

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XANDRIA
The Wonders Still Awaiting

03/03/23
VILLAGERS OF IOANNINA CITY
Through Space and Time (Alive in Athens 2020)

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Fauna

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03/03/23
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03/03/23
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05/03/23
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11/03/23
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18/03/23
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19/03/23
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CRADLE OF FILTH: annunciato il live album ''Trouble and Their Double Lives'', ascolta un brano
01/03/2023 - 18:09 (18 letture)

RECENSIONI
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CRADLE OF FILTH + GOD SEED + ROTTING CHRIST + DARKEND
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