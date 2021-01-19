QWALEN: dettagli e singolo del nuovo album ''Syvä hiljaisuus''

02/03/23
XANDRIA
The Wonders Still Awaiting
03/03/23
STARGAZER
Life Will Never Be the Same
03/03/23
CARRION
Morbid Nailgun Necropsy
03/03/23
FVZZ POPVLI
III
03/03/23
REDLIGHT KING
In Our Blood
03/03/23
PLAGUE BEARER
Summoning Apocalyptic Devastation
03/03/23
STONED JESUS
Father Mist
03/03/23
FULL OF HELL / PRIMITIVE MAN
Suffocating Hallucination
03/03/23
DISMINDED
The Vision
03/03/23
ENTHEOS
Time Will Take Us All
03/03/23
EREBOR METAL FEST
DRUSO - RANICA (BG)
05/03/23
KAYO DOT + GUESTS
THE ACADEMY - LEVATA (MN)
10/03/23
ROMA CAPUT DOOM (day one)
DEFRAG - ROMA
11/03/23
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA
11/03/23
ROMA CAPUT DOOM (day two)
DEFRAG - ROMA
11/03/23
ANCILLOTTI + FIL DI FERRO
BLAH BLAH - TORINO
17/03/23
NANOWAR OF STEEL
CAGE - LIVORNO
18/03/23
NANOWAR OF STEEL
CRAZY BULL - GENOVA
18/03/23
BURNING TOWER FEAST
BUNKER - TORINO
19/03/23
EPICA + APOCALYPTICA + WHEEL
FABRIQUE - MILANO