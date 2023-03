EXTREME: tornano con il nuovo ''Six'', ascolta ''Rise''

02/03/2023



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 Bentornati, e che pezzone. 4 Poco da fare sono stratosferici anche dopo 15 anni...... long live rock ans roll #morethanwords 3 cavolo... che pezzo, poco da fare, anche se non sono tra i miei ascolti abituali hanno una classe ed un livello sopra la media... Nuno suona la chitarra come pochi 2 Cavoli, son passati 15 anni dall\'ultimo album, ma... Come dice Nuno su Instagram... In fondo, cosa sono 15 anni per ritrovarsi con dei vecchi amici? ☺️ Bel pezzo! 1 Mi erano mancati,effetto nostalgia...buon pezzo con un assolo di livello stratosferico,Bettencourt come sempre magistrale.