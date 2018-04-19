     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

02/03/23
XANDRIA
The Wonders Still Awaiting

03/03/23
STARGAZER
Life Will Never Be the Same

03/03/23
CARRION
Morbid Nailgun Necropsy

03/03/23
FVZZ POPVLI
III

03/03/23
REDLIGHT KING
In Our Blood

03/03/23
PLAGUE BEARER
Summoning Apocalyptic Devastation

03/03/23
STONED JESUS
Father Mist

03/03/23
FULL OF HELL / PRIMITIVE MAN
Suffocating Hallucination

03/03/23
DISMINDED
The Vision

03/03/23
ENTHEOS
Time Will Take Us All

CONCERTI

03/03/23
EREBOR METAL FEST
DRUSO - RANICA (BG)

05/03/23
KAYO DOT + GUESTS
THE ACADEMY - LEVATA (MN)

10/03/23
ROMA CAPUT DOOM (day one)
DEFRAG - ROMA

11/03/23
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA

11/03/23
ROMA CAPUT DOOM (day two)
DEFRAG - ROMA

11/03/23
ANCILLOTTI + FIL DI FERRO
BLAH BLAH - TORINO

17/03/23
NANOWAR OF STEEL
CAGE - LIVORNO

18/03/23
NANOWAR OF STEEL
CRAZY BULL - GENOVA

18/03/23
BURNING TOWER FEAST
BUNKER - TORINO

19/03/23
EPICA + APOCALYPTICA + WHEEL
FABRIQUE - MILANO
HELIKON: guarda il video di ''Visions of a Robot'' dal nuovo EP
02/03/2023 - 12:15 (29 letture)

ARTICOLI
04/09/2020
Intervista
HELIKON
Tra mito e leggenda
18/04/2019
Live Report
SEVENTH WONDER + HIDDEN LAPSE + HELIKON
12/4/2019 - Dagda Live Club, Retorbido (PV) - 13/04/2019 – Alchemica Live Club, Bologna
 
ALTRE NOTIZIE
02/03/2023 - 12:15
HELIKON: guarda il video di ''Visions of a Robot'' dal nuovo EP
23/02/2023 - 00:09
HELIKON: annunciano un nuovo EP e il primo singolo ‘‘Visions of a Robot’’
28/10/2022 - 09:39
HELIKON: le prime informazioni sul secondo album in studio
18/07/2022 - 10:43
HELIKON: nuovo chitarrista e in studio per il nuovo album
26/10/2020 - 19:24
HELIKON: Luca Alonzi è il nuovo chitarrista
18/05/2020 - 18:55
HELIKON: ascolta la nuova ''Prince of Night''
04/05/2020 - 20:49
HELIKON: i dettagli di ''Myth & Legend'' in uscita a fine maggio
26/02/2020 - 20:13
HELIKON: nel roster di Ad Noctem Records
19/04/2018 - 10:43
HELIKON: guarda il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
02/03/2023 - 12:19
THE TURIN HORSE: dettagli e singolo del nuovo album ''Unsavory Impurities''
02/03/2023 - 12:13
EXTREME: tornano con il nuovo ''Six'', ascolta ''Rise''
02/03/2023 - 12:06
STEVE HACKETT: torna per sei date
02/03/2023 - 12:02
DROPKICK MURPHYS: in arrivo il disco acustico ''Okemah Rising'', ascolta un brano
02/03/2023 - 11:58
OMNICIDAL: i dettagli del debutto ''The Omnicidalist''
02/03/2023 - 11:55
QWALEN: dettagli e singolo del nuovo album ''Syvä hiljaisuus''
02/03/2023 - 11:52
SPIRIT POSSESSION: online la nuova ''Orthodox Weapons''
01/03/2023 - 21:52
LANCER: firmano con Fireflash Records, ecco i primi dettagli del nuovo album
01/03/2023 - 21:35
LATHEBRA: in arrivo la ristampa di ''Angels' Twilight Odes''
01/03/2023 - 18:15
CIRITH UNGOL: prime informazioni sul nuovo album ''The Dark Parade''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     