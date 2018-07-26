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10/03/23
NANOWAR OF STEEL
Dislike to False Meta

10/03/23
THE BANISHMENT
Machine and Bone

10/03/23
DIRGE (IND)
Dirge

10/03/23
DEMONS DOWN
I Stand

10/03/23
MARAUDER
Metal Constructions VI

10/03/23
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Pall of Endless Perdition

10/03/23
QWALEN
Syvä hiljaisuus

10/03/23
BLACKMORES NIGHT
Shadow of the Moon 25th Anniversary Edition (Reissue)

10/03/23
MINENWERFER
Feuerwalze

10/03/23
STORY OF THE YEAR
Tear Me to Pieces

CONCERTI

10/03/23
ROMA CAPUT DOOM (day one)
DEFRAG - ROMA

11/03/23
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA

11/03/23
ROMA CAPUT DOOM (day two)
DEFRAG - ROMA

11/03/23
ANCILLOTTI + FIL DI FERRO
BLAH BLAH - TORINO

17/03/23
NANOWAR OF STEEL
CAGE - LIVORNO

18/03/23
NANOWAR OF STEEL
CRAZY BULL - GENOVA

18/03/23
BURNING TOWER FEAST
BUNKER - TORINO

19/03/23
EPICA + APOCALYPTICA + WHEEL
FABRIQUE - MILANO

24/03/23
NANOWAR OF STEEL
NEW AGE - RONCADE (TV)

25/03/23
MESSA
BLOOM - MEZZAGO (MI)
TYTUS: annunciano il nuovo EP ''Roaming In Despair''
07/03/2023 - 08:49 (42 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
30/05/2019
Live Report
TYTUS + PARASITE
Bandidos Place, Messina, 23/05/2019
 
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