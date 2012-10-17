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ROGER WATERS
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28/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
WINTERSUN: ascolta il nuovo brano strumentale ''Warning''
11/03/2023 - 16:10 (143 letture)

rob83
Sabato 11 Marzo 2023, 18.49.44
2
.....e quindi? nuovo album? singolo? o cosa?
Radamanthis
Sabato 11 Marzo 2023, 18.04.33
1
Mah, tanta attesa per qualcosa di nuovo a firma Wintersun e questo brano non mi ha entusiasmato più di tanto, direi che sono abbastanza deluso...vedremo cosa pubblicheranno in seguito, ho sempre altissime aspettative su di loro
RECENSIONI
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90
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