     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/03/23
HYPERDONTIA
Deranged

17/03/23
STORMWARNING
Stormwarning

17/03/23
PHANTOM ELITE
Blue Blood

17/03/23
THEORY OF A DEADMAN
Dinosaur

17/03/23
NIGHT DEMON
Outsider

17/03/23
DARK SANCTUARY
Cernunnos

17/03/23
SEVEN SPIRES
Live At ProgPower USA XXI

17/03/23
TEMTRIS
Khaos Divine

17/03/23
NARNIA
Ghost Town

17/03/23
MYSTIC CIRCLE
Erzdämon

CONCERTI

17/03/23
NANOWAR OF STEEL
CAGE - LIVORNO

18/03/23
NANOWAR OF STEEL
CRAZY BULL - GENOVA

18/03/23
BURNING TOWER FEAST
BUNKER - TORINO

19/03/23
EPICA + APOCALYPTICA + WHEEL
FABRIQUE - MILANO

24/03/23
NANOWAR OF STEEL
NEW AGE - RONCADE (TV)

25/03/23
MESSA
BLOOM - MEZZAGO (MI)

25/03/23
IGORRR + AMENRA + DER WEG EINER FREIHEIT + HANGMAN`S CHAIR
LINK - BOLOGNA

25/03/23
NANOWAR OF STEEL
VIDIA CLUB- CESENA

27/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

28/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
IMPETUOUS RITUAL: dettagli e singolo del nuovo album ''Iniquitous Barbarik Synthesis''
14/03/2023 - 08:21 (40 letture)

ARTICOLI
10/06/2015
Live Report
PORTAL + IMPETUOUS RITUAL + CHAOS ECHOES + BLASPHEMOUS NOISE TORMENT
Titty Twister, Parma, 04/06/15
 
ALTRE NOTIZIE
14/03/2023 - 08:21
IMPETUOUS RITUAL: dettagli e singolo del nuovo album ''Iniquitous Barbarik Synthesis''
14/04/2014 - 20:40
IMPETUOUS RITUAL: tutto il nuovo album in streaming
23/11/2011 - 13:21
IMPETUOUS RITUAL: ristampa in streaming
ULTIME NOTIZIE
14/03/2023 - 11:40
MY DILIGENCE: firmano con Listenable Records
14/03/2023 - 11:20
LEVERAGE: guarda il video di ''Silence''
14/03/2023 - 09:24
SIX FEET UNDER: terminata la scrittura del nuovo album
14/03/2023 - 08:52
DAWN OF OUROBOROS: ascolta ''Velvet Moon'' dal nuovo album ''Velvet Incandescence''
14/03/2023 - 08:49
DEAD SHAPE FIGURE: a maggio il nuovo ''The Sworn Book'', ascolta un brano
14/03/2023 - 08:37
ANGELUS APATRIDA: in studio per il nuovo disco
14/03/2023 - 08:31
LOUDNESS: cancellata la data milanese
14/03/2023 - 08:28
THROUGH FIRE: pubblicano il singolo ''Devolution''
14/03/2023 - 08:25
OBSEQUIAE: guarda il concerto al Fire In The Mountains
14/03/2023 - 08:17
SERPENT OF OLD: disponibile la nuova ''Idiosyncrasy''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     