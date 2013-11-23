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18/03/23
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24/03/23
NANOWAR OF STEEL
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25/03/23
MESSA
BLOOM - MEZZAGO (MI)

25/03/23
IGORRR + AMENRA + DER WEG EINER FREIHEIT + HANGMAN`S CHAIR
LINK - BOLOGNA

25/03/23
NANOWAR OF STEEL
VIDIA CLUB- CESENA

27/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

28/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
AVENGED SEVENFOLD: a giugno il nuovo ''Life Is But a Dream…'', ascolta ''Nobody''
14/03/2023 - 18:11 (56 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
05/07/2018
Live Report
DOWNLOAD FESTIVAL - DAY ONE, AVENGED SEVENFOLD + GUESTS
Caja Mágica, Madrid, 28/06/2018
24/06/2014
Live Report
AVENGED SEVENFOLD
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 19/06/2014
28/11/2013
Live Report
AVENGED SEVENFOLD + FIVE FINGER DEATH PUNCH + AVATAR
Mediolanum Forum, Assago (MI), 23/11/2013
 
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AVENGED SEVENFOLD: ultimata la fase di mixaggio del nuovo album in studio
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AVENGED SEVENFOLD: rimandato il tour europeo, salta la data al Rock the Castle
13/02/2022 - 12:00
AVENGED SEVENFOLD: completate le registrazioni delle parti orchestrali del nuovo album
26/02/2021 - 00:29
AVENGED SEVENFOLD: aggiornamenti sul nuovo disco in studio
31/12/2020 - 14:22
AVENGED SEVENFOLD: al lavoro sul seguito di ‘‘The Stage’’
17/01/2020 - 09:21
AVENGED SEVENFOLD: disponibile un brano inedito
18/09/2018 - 07:10
AVENGED SEVENFOLD: disponibile il brano realizzato per 'Call Of Duty
06/12/2017 - 10:10
AVENGED SEVENFOLD: venerdì in uscita un album acustico in formato digitale
06/10/2017 - 20:42
AVENGED SEVENFOLD: il 15 dicembre uscirà la versione deluxe di 'The Stage'
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GHOST: una data a Milano
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MESSA: i dettagli del nuovo disco dal vivo ''Live at Roadburn''
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SATURNUS: dettagli e singolo del nuovo album ''The Storm Within''
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LEVERAGE: guarda il video di ''Silence''
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SIX FEET UNDER: terminata la scrittura del nuovo album
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DAWN OF OUROBOROS: ascolta ''Velvet Moon'' dal nuovo album ''Velvet Incandescence''
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DEAD SHAPE FIGURE: a maggio il nuovo ''The Sworn Book'', ascolta un brano
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ANGELUS APATRIDA: in studio per il nuovo disco
 
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