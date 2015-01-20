     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

17/03/23
DARK SANCTUARY
Cernunnos

17/03/23
BAD BONES
Hasta El Final!

17/03/23
JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE
The Big Easy

17/03/23
THE BLACK CROWES
The Black Crowes - Shake Your Money Maker Live

17/03/23
TRANSWORLD IDENTITY
Seven Worlds

17/03/23
EMBRYO
A Vivid Shade on Misery

17/03/23
NARNIA
Ghost Town

17/03/23
TEMTRIS
Khaos Divine

17/03/23
KRUELTY
Untopia

17/03/23
SEVEN SPIRES
Live At ProgPower USA XXI

CONCERTI

17/03/23
NANOWAR OF STEEL
CAGE - LIVORNO

18/03/23
NANOWAR OF STEEL
CRAZY BULL - GENOVA

18/03/23
BURNING TOWER FEAST
BUNKER - TORINO

19/03/23
EPICA + APOCALYPTICA + WHEEL
FABRIQUE - MILANO

24/03/23
NANOWAR OF STEEL
NEW AGE - RONCADE (TV)

25/03/23
MESSA
BLOOM - MEZZAGO (MI)

25/03/23
IGORRR + AMENRA + DER WEG EINER FREIHEIT + HANGMAN`S CHAIR
LINK - BOLOGNA

25/03/23
NANOWAR OF STEEL
VIDIA CLUB- CESENA

27/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

28/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
THULCANDRA: online il videoclip di ''Hail the Abyss''
16/03/2023 - 15:25 (43 letture)

RECENSIONI
78
74
ALTRE NOTIZIE
16/03/2023 - 15:25
THULCANDRA: online il videoclip di ''Hail the Abyss''
13/02/2023 - 16:41
THULCANDRA: dettagli e singolo del nuovo album ''Hail the Abyss''
18/12/2021 - 17:04
THULCANDRA: disponibile il video di ''A Dying Wish''
30/10/2021 - 19:51
THULCANDRA: online il singolo ''Scarred Grandeur''
08/10/2021 - 16:25
THULCANDRA: ecco la clip di ''Nocturnal Heresy''
16/09/2021 - 09:36
THULCANDRA: ad ottobre il nuovo album ''A Dying Wish'', ecco il primo singolo ''Funeral Pyre''
05/03/2021 - 19:36
THULCANDRA: in arrivo una riedizione in vinile dei primi tre album, guarda il live di ''Night Eterna
12/02/2020 - 15:52
THULCANDRA: online un live video
06/03/2015 - 09:49
THULCANDRA: guarda il nuovo video
20/01/2015 - 16:50
THULCANDRA: ecco i samples del nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
16/03/2023 - 19:31
WALK WITH TITANS: i dettagli del disco di esordio ''Olympian Dystopia''
16/03/2023 - 15:37
ATREYU: ad aprile il nuovo EP ''The Hope of a Spark''
16/03/2023 - 15:34
DEF LEPPARD: annunciano il nuovo album orchestrale ''Drastic Symphonies'', ascolta ''Animal''
16/03/2023 - 15:19
THE ACACIA STRAIN: in arrivo l'EP ''Failure Will Follow''
16/03/2023 - 15:16
DODHEIMSGARD: ''Abyss Perihelion Transit'' è il primo estratto dal nuovo album
16/03/2023 - 09:06
NECROFIER: dettagli e singolo del nuovo album ''Burning Shadows in the Southern Night''
16/03/2023 - 09:04
HEATHEN FORAY: pubblicano il videoclip di ''Oathbreaker''
16/03/2023 - 09:01
THE HELLFREAKS: guarda il video di ''Weeping Willow''
16/03/2023 - 08:59
CUTTERED FLESH: online il singolo ''The Symptoms Of Parasite''
16/03/2023 - 08:47
ICED EARTH: ascolta ''Prophecy'' con Tim ''Ripper'' Owens alla voce
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     