DEF LEPPARD: annunciano il nuovo album orchestrale ''Drastic Symphonies'', ascolta ''Animal''

16/03/2023 - 15:34 (135 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 Quando si dice raschiare il fondo del barile. Ma basta!!!!! 6 Certo Sonny73, questa è altra roba. Questo è Joe Elliott and Orchestra. 5 Diciamo che nel mondo del Rock/Metal ci sono band che con la loro musica si sono prestati ottimamente al musica orchestrale, mi vengono in mente Rage, Metallica, Scorpions, Within Temptations ecc. ma non è questo il caso, a mio avviso. 4 Risultato pessimo, non sono neanche riuscito a finire il brano. Noia mortale. 3 Massimo rispetto per questa band, che nei tempi passati ho seguìto assiduamente, e ho anche avuto la fortuna di vedere live nel loro \"momento dorato\". Bella anche l\'idea dell\'esecuzione solo orchestrale, senza strumenti elettrici come invece fatto dai Metallica per S&M, ma questo non fa proprio per me, credo che un album così non riuscirei mai ad ascoltarlo per intero... ho già fatto fatica ad arrivare alla fine di Animal. A posto così... 2 Sarò fatto male io, ma non capisco il perchè di brani come questo. Il pezzo viene spogliato della parte strumentale e ci viene messa sopra l\'orchetra, punto. Il risultato per me è mollto discutibile, ancu direi veramente brutto. ci sono molti esempi di come un\'orchestra possa dare un senso \"diverso\" o nuovo ai pezzi, ma così proprio no. 1 Di solito apprezzo il connubio rock e orchestra ma questa volta ho molte perplessità...Animal e Pour Some Sugar On Me in chiave orchestrale mi spaventano e non solo quelle.