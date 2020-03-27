EMBRYO: guarda il nuovo video

20/03/23
SPECTRAL LORE
11 Days
21/03/23
FIRE OF DESTINY
Between Good And Evil
23/03/23
ABBINORMAL
Grind Hotel
23/03/23
KAMELOT
The Awakening
24/03/23
KEEP OF KALESSIN
Katharsis
24/03/23
HELLCRASH
Demonic Assassinatiön
24/03/23
GATEKEEPER
From Western Shores
24/03/23
HATESPHERE
Hatred Reborn
24/03/23
APHOTIC
Abyssgazer
24/03/23
DAWN RAYD
To Know the Light
18/03/23
NANOWAR OF STEEL
CRAZY BULL - GENOVA
18/03/23
BURNING TOWER FEAST
BUNKER - TORINO
19/03/23
EPICA + APOCALYPTICA + WHEEL
FABRIQUE - MILANO
24/03/23
NANOWAR OF STEEL
NEW AGE - RONCADE (TV)
25/03/23
MESSA
BLOOM - MEZZAGO (MI)
25/03/23
IGORRR + AMENRA + DER WEG EINER FREIHEIT + HANGMAN`S CHAIR
LINK - BOLOGNA
25/03/23
NANOWAR OF STEEL
VIDIA CLUB- CESENA
27/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
28/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
01/04/23
TOM POWER FEST
ARCI TOM - MANTOVA