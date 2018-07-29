RISE OF THE NORTHSTAR: online la nuova ''Showdown''

20/03/23
SPECTRAL LORE
11 Days
21/03/23
FIRE OF DESTINY
Between Good And Evil
23/03/23
ABBINORMAL
Grind Hotel
23/03/23
KAMELOT
The Awakening
24/03/23
KEEP OF KALESSIN
Katharsis
24/03/23
HELLCRASH
Demonic Assassinatiön
24/03/23
HATESPHERE
Hatred Reborn
24/03/23
DAWN RAYD
To Know the Light
24/03/23
MORK
Dypet
24/03/23
IHSAHN
Fascination Street Sessions
24/03/23
NANOWAR OF STEEL
NEW AGE - RONCADE (TV)
25/03/23
MESSA
BLOOM - MEZZAGO (MI)
25/03/23
IGORRR + AMENRA + DER WEG EINER FREIHEIT + HANGMAN`S CHAIR
LINK - BOLOGNA
25/03/23
NANOWAR OF STEEL
VIDIA CLUB- CESENA
27/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
28/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
01/04/23
TOM POWER FEST
ARCI TOM - MANTOVA
11/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
LEGEND CLUB - MILANO
12/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
14/04/23
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)