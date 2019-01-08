     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina dell\'EP
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

23/03/23
ABBINORMAL
Grind Hotel

23/03/23
KAMELOT
The Awakening

24/03/23
GATEKEEPER
From Western Shores

24/03/23
KEEP OF KALESSIN
Katharsis

24/03/23
HELLCRASH
Demonic Assassinatiön

24/03/23
WHISPERZ
Vol. II

24/03/23
LANKESTER MERRIN
Dark Mother Rising

24/03/23
HATESPHERE
Hatred Reborn

24/03/23
A ROAD TO DAMASCUS
Darker Places

24/03/23
AFRAID OF DESTINY
Contra Omnes

CONCERTI

24/03/23
NANOWAR OF STEEL
NEW AGE - RONCADE (TV)

25/03/23
MESSA
BLOOM - MEZZAGO (MI)

25/03/23
IGORRR + AMENRA + DER WEG EINER FREIHEIT + HANGMAN`S CHAIR
LINK - BOLOGNA

25/03/23
NANOWAR OF STEEL
VIDIA CLUB- CESENA

27/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

28/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

01/04/23
TOM POWER FEST
ARCI TOM - MANTOVA

11/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
LEGEND CLUB - MILANO

12/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/04/23
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
ALTAR OF OBLIVION: a giugno il nuovo EP ''Burning Memories''
22/03/2023 - 07:59 (39 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
22/03/2023 - 07:59
ALTAR OF OBLIVION: a giugno il nuovo EP ''Burning Memories''
08/01/2019 - 11:35
ALTAR OF OBLIVION: i dettagli di 'The Seven Spirits' in uscita ad aprile e un brano
ULTIME NOTIZIE
22/03/2023 - 13:19
THE GOLDEN GRASS: pubblicano il singolo ''A Peculiar Situation''
22/03/2023 - 13:14
BOTANIST: dettagli e singolo del nuovo album ''VIII - Selenotrope''
22/03/2023 - 13:06
CADAVERIC CREMATORIUM: online il video di ''Vegan Cannibal World''
22/03/2023 - 13:00
THE DARKNESS: tre concerti in Italia per i vent'anni di ''Permission To Land''
22/03/2023 - 08:44
ALCATRAZZ: online il videoclip di ''Battlelines'' dal nuovo album
22/03/2023 - 08:32
REVOLTONS: i dettagli del nuovo album ''Celestial Violence''
22/03/2023 - 08:30
SAVAGE GRACE: diffuso il video di ''Sign of the Cross''
22/03/2023 - 08:24
LOUDMOTHER: dettagli e singolo del nuovo ''Falling Apart''
22/03/2023 - 08:21
INCUBUS: una data a Milano a giugno
22/03/2023 - 08:15
NITA STRAUSS: ascolta la nuova ''Winner Takes All'' con Alice Cooper
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     