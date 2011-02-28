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SIRENIA: a maggio il nuovo ''1977'', guarda il video di ''Twist in my Sobriety''
22/03/2023 - 16:17 (69 letture)

mardonziak
Mercoledì 22 Marzo 2023, 21.20.38
1
oDDio che brano moscio e brutto. Meglio continuare a ricordarmi i SIRENIA dei primi due album e basta!
RECENSIONI
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