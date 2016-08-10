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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
METAL CHURCH: a maggio il nuovo ''Congregation Of Annihilation'', ascolta un brano
24/03/2023 - 06:42 (87 letture)

lethalzorker
Venerdì 24 Marzo 2023, 7.39.15
1
La chiesa del metallo non delude mai come del resto tutto quello che e\' old school! Sano e genuino heavy metal ! Questo Lopes spacca veramente, bentornati!
RECENSIONI
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ARTICOLI
17/08/2016
Live Report
METAL CHURCH + SKANNERS + WHITE SKULL + BURNING BLACK
Phenomenon, Fontaneto d'Agogna (NO), 10/08/2016
 
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