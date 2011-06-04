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ROGER WATERS
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14/04/23
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THE FORESHADOWING: a maggio il nuovo EP ''Forsaken Songs'', ascolta ''Such a Shame''
24/03/2023 - 14:03 (42 letture)

RECENSIONI
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30/11/2016
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15/05/2016
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THE FORESHADOWING + EMBRACE OF DISHARMONY + BEYOND THE DARK
Traffic Live Club, Roma, 07/05/2016
07/05/2016
Intervista
THE FORESHADOWING
Parte 2 - Scene da supportare, cd da non dimenticare
05/05/2016
Intervista
THE FORESHADOWING
Parte 1 - Babilonia non è poi così lontana.
15/01/2014
Live Report
SATURNUS + DOOMRAISER + THE FORESHADOWING + SHORE OF NULL + (ECHO)
Circolo Colony, Brescia, 11/01/2014
22/12/2013
Intervista
THE FORESHADOWING
Oltre Second World
29/10/2013
Live Report
SWALLOW THE SUN + ANTIMATTER + THE FORESHADOWING + TETHRA
Rock'n Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 26/10/2013
17/06/2012
Live Report
THE FORESHADOWING
Closer Club, Roma, 08/06/2012
09/06/2011
Live Report
THE FORESHADOWING + LYKAION
Closer Rock Club, Roma, 04/06/2011
 
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