Questa mi ha convinto molto di più, proprio perché si sente benissimo che arriva dal periodo \"Meteora\"... Azzardando un attimo, le parti rap mi ricordano \"Hit the floor\", mentre il ritornello \"Figure.09\"... Comunque si sente che sono degli \"scarti\", gli manca qualcosa a queste canzoni, ma Chester quanda cantava come in questo brano era troppo un grande!