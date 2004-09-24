CORAM LETHE: si sciolgono

28/03/23
VISION DEPRIVED
Self Elevating, Deep Inside the Void
28/03/23
VISION DEPRIVED
Self Elevating, Deep Inside The Void
28/03/23
LOUDMOTHER
Fallin Apart
31/03/23
THE ONGOING CONCEPT
Again
31/03/23
END
Hunter
31/03/23
ISAAK
Hey
31/03/23
BLAZE OF SORROW
Vultus Fati
31/03/23
OLDE THRONE
In the Land of Ghosts
31/03/23
KOMMAND
Death Age
31/03/23
ELLEREVE
Reminescence
27/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
28/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
01/04/23
TOM POWER FEST
ARCI TOM - MANTOVA
11/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
LEGEND CLUB - MILANO
12/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
14/04/23
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO
21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)