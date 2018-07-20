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28/03/23
VISION DEPRIVED
Self Elevating, Deep Inside the Void

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27/03/23
ROGER WATERS
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

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ROGER WATERS
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01/04/23
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11/04/23
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LEGEND CLUB - MILANO

12/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
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14/04/23
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO

21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
STILLBIRTH: guarda il video di ''Rising From The Ashes''
27/03/2023 - 10:30 (38 letture)

RECENSIONI
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18/09/2018
Intervista
STILLBIRTH
L’annientamento più totale
 
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