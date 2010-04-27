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Reminescence

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Despise The Living, Desecrate The Dead

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BLAZE OF SORROW
Vultus Fati

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AVALAND
The Legend of the Storyteller

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OLD FOREST
Sutwyke

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Sonic Devotion to Darkness

31/03/23
VISIONS OF ATLANTIS
Pirates Over Wacken

31/03/23
ISAAK
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31/03/23
THE ONGOING CONCEPT
Again

CONCERTI

01/04/23
TOM POWER FEST
ARCI TOM - MANTOVA

11/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
LEGEND CLUB - MILANO

12/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/04/23
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO

21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)

RAVEN: i dettagli di ''All Hell’s Breaking Loose'', online un brano
30/03/2023 - 14:28 (93 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
10/10/2018
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SAXON + FM + RAVEN
Live Music Club, Trezzo sull’Adda (MI), 05/10/2018
20/05/2017
Live Report
KISS + RAVENEYE
Pala Alpitour, Torino, 15/05/2017
27/07/2016
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IRON MAIDEN + THE RAVEN AGE
Lisbona/Assago (MI), 11-22/07/2016
16/06/2015
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MASTODON + THE RAVEN AGE
Estragon, Bologna - 10/06/15
02/04/2015
Intervista
RAVEN
Sempre oltre i limiti
27/04/2010
Intervista
RAVEN
Ancora atletici, ancora metallici
 
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