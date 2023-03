DAVE LOMBARDO: ''Separation from the Sacred'' Ŕ il secondo estratto dal disco solista

30/03/2023



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Disco sicuramente interessante. I brani che ho ascoltato mi sono piaciuti parecchio. 2 Infatti questa non Ŕ male, la precedente invece molto meh. 1 Mica facile fare un disco del genere... comunque questo pezzo Ŕ davvero fico