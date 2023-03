METALLICA: ecco il video di ''72 Seasons''

30/03/2023 - 15:15



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 85 Un gruppo che è stato DIO, letteralmente, il massimo immaginabile, fino al 1990. Poi basta. Resterà per sempre un mistero incomprensibile. 84 Ho fatto davvero fatica ad arrivare alla fine. Quattro singoli e solo uno che si salva a malapena, dubito che il resto del disco si possa salvare. Preghiamo. 83 Punterei 82 Certamente ma milioni di altri gruppi non ricevono 80 commenti per una canzone mi sembra. Cominciate a riempire di 80 commenti anche altri gruppi perché i Metallica quello che dovevano dire l hanno già detto tantissimi anni fa. Continuare a lamentarsi di come sono di com erano e di tante altre cose non serve a nulla, anche perché da load a oggi i discorsi non sono cambiati, ma gruppi validi che avrebbero meritato attenzione e poi sciolti in 30 anni ce ne sono stati. Punteri su quelli e lascerei con grande rispetto i Metallica di fare quello che vogliono. Non hanno da dimostrare nulla a nessuno. 81 Io non li vedo dal tour di Load a milano. ma all\'epoca da pischello adolescente era stata una gran bella esperienza... Detto questo non compro più un loro disco da Load appunto (hardwired me l\'hanno regalato)... Ma li ho ascoltati tutti e ascolterò pure questo. 80 caro thrasher, ognuno di noi ascolta milioni di altri gruppi. Ma, semplicemente perchè si chiamano Metallica, nessun metallaro potrà mai ignorarli completamente 79 Fanno concerti pieni perché non hanno un pubblico metallaro, hanno fans di ogni età e che ascoltano di tutto. Questo è evidente.. Esempio.. I miei amati Immolation non potranno mai riempire gli stadi (per fortuna) perché non sono accessibili a tutti 🤘.. E meno male!!! 78 Io non mi lamento ma non vedo un loro concerto dal delle alpi 1993 77 Mah..... È dal giugno 96 che sento sempre i soliti discorsi sui metallica, però vendono milioni di copie sempre e ad ai loro concerti è sempre tutto esaurito.... Tutti si lamentano ma tutti li seguono sempre nel bene o nel male.... Io ci ho messo una pietra sopra da anni. Sapete ci sono anche altri gruppi che si possono ascoltare, questo sito ne è pieno. Un saluto 76 E qua non sono d\'accordo. Load, Reload e st Anger sono tra i dischi più finti di sempre. Qualche ottimo pezzo in load non salva la faccenda. Ora manca un pò d\'ispirazione oppure per forza di cose tendono a ripetersi, ma un Hardwired lo vedo molto più genuino, anzi il loro disco più sincero dal Black Album. Negli anni 90 i Metallica non erano più i Metallica, ma dei simil Backstreet boys del Metal. 75 Chi s\'accontenta gode, dicono. 74 @Jena Io non sono d\'accordo 73 Lisa per me c\'è qualche bel pezzo su St. Anger, e di sicuro mi esalta di più una frantic di questi nuovi singoli trapelati GRC, c\'è differenza tra un pezzo di 5 minuti e uno di oltre 8 72 questo mio commento è il 72 e quindi ci fermiamo qua.... 71 In molti potrebbero dirti da quando è \"andato via\" Burton 70 Jena io non sono assolutamente d\'accordo, poi tutti a dire i Metallica fanno pezzi troppo lunghi, ma voi i Metallica li avete mai ascoltati? Quando mai hanno fatto pezzi corti, credo, e vado a memoria, che (dall\' 83 ad oggi) pezzi sotto i 4 minuti si possano contare sulle dita di una mano. 69 Su una cosa penso siamo d\'accordo tutti: non riescono ad assemblare un pezzo decente da quando Jason è andato via. 68 Qua si legge tutto il contrario di tutto... è questo il potere dei Metallica. 67 Qua si legge tutto il contrario di tutto... è questo il potere dei Metallica. 66 Bè se St Anger è un capolavoro...eddai..era orribile. Il punto più basso della loro carriera. Dal 96 al 2006 erano inascoltabile. Poi vabbè ci sono i gusti e quelli non si discutono.. 65 bel pezzo.dei 4 usciti fino ad ora preferisco \"IF DARKNESS\"...più nelle loro corde attuali...però a 60 anni suonati io non speravo di meglio... 64 ahimè concordo con Jena plissken , si sente l\'odore di finto lontano un miglio. Hardwired ancora ancora qualcosa ti lasciava, anche se non capisco chi c... glielo fa fare di allungare forzatamente ogni canzone, stesso discorso da fare per i Maiden tra l\'altro. Load, Reload e St. Anger sono dei quasi capolavori rispetto a sta roba 63 Non male ma resto convinto del fatto che i problemi siano sostanzialmente due: il produttore che esegue il compitino e soprattutto i 3 che Hetfield si deve o vuole accollarsi a tutti i costi. 62 Negli anni 90 erano \"storditi\" dai quattrini guadagnati con il Black album e hanno fatto cagate.. Adesso a 60 anni suonano musica migliore di quel periodo, ormai la loro carriera è fatta e hanno ritrovato l\'entusiasmo per fare musica degna del loro nome. Bravi 61 Negli anni \'90 facevano quello che li pareva, non importava se era metal oppure no, almeno Load era autoriale. Da St. Anger in poi cercano solo di recuperare terreno facendo finta di suonare metal, peccato che non siano per niente credibili. 60 Solita solfa ormai, continuazione di quello che è stato Hardwired (ascoltato 2 volte prima di abbandonarlo per sempre). Non si può neanche dire che sia brutta, in più di 7 minuti qualche buono spunto o un riff decente anche solo statisticamente è probabile che ci sia, ma ormai questi signori non mi emozionano più, addirittura mi annoiano: non ricordo di aver messo su un loro disco successivo al Black Album, dovrei andare a ritroso di 6-7 anni almeno. Problema mio sicuramente, ma preferisco spendere soldi per band emergenti e meno patinate o per grandi classici che mi mancano, questo non penso neanche lo ascolterò. 59 Davvero c\'è qualcuno che nell\'anno 2023 ritiene quel pattume inenarrabile di Load un buon disco? Giustamente sono stati ritenuti per 20 anni gli scemi del villaggio dell\'heavy metal e presi per il culo da tutti grazie a dischi così. Confermo quanto scritto sotto di me, per fortuna negli ultimi 15 anni il poco che hanno fatto è di gran lunga superiore a tutto il loro pattume anni \'90 58 Chi capisce di Metal, chi ascolta Metal da sempre si riconosce subito... vedi commento n. 57. 57 Bella.. Meglio della monnezza che hanno fatto negli anni 90.. 56 Avesse* scusate il congiuntivo 55 Di certo tutti i difetti che si evidenziano da anni sarebbero minimizzati dal filtro di un produttore come dice giustamente Masterburner...ma (e qui son convinto che sia \"colpa\" di Lars) devono lasciargli fare il suo lavoro. Per esempio un death magnetic sarebbe stato un ottimo disco se Rick Rubin avesse potuto dire la sua sul mastering inascoltabile che è stato fatto e avrebbe potuto sforbiciare le prolissità, avendo già compiuto il miracolo di riportare la band su coordinate thrash. Ovvio che come dice Pikko la lunghezza non sarebbe un problema se al suo interno ci troviamo qualità, come son lì a dimostrarlo brani storici come master of puppets oppure One. Purtroppo è proprio la capacità dei singoli a non permettere la riuscita di questo connubio (ed in questo anche hetfield probabilmente è \"colpevole\") 54 No shock mancano i denari per un concerto del genere. A proposito di vecchi , mi accontenterò di Robert plant a Bari 53 La lunghezza di un brano, se fatto bene, diventa un pregio. Senza andare a scomodare i capolavori degli anni 80, ma restando sugli ultimi lavori, canzoni come Spit Out The Bone o All Nightmare Long sono fatte bene e non vengono penalizzate dalla lunghezza. Una Halo on Fire, che pur mi piace per esempio, secondo me viene invece penalizzata dalla lunghezza, un paio di minuti in meno l’avrebbero resa una canzone grandiosa e non solo buona. Questo problema lo avverto su molte canzoni di Death Magnetic e Hardwired, così come lo avverto sugli ultimi 2 singoli usciti, questo e If Darkness. Suicide non mi piace a prescindere dalla lunghezza, Lux è la migliore delle 4, infatti è la più breve. 52 @ Moods: glande puoi dirlo a chi è vicino a te, ma chi ti conosce? 51 Ah, per tutti i fanboy dei vecchi dinosauri (Dariomet) potete anche andare al prossimo Powertrip festival negli Usa, con Metallica, Ozzy, Iron, Ac/Dc, Guns e Tool alla modica cifra di 650 dollari minimo, ma se vi volete avvicinare ai vostri idoli arrivate anche a 1700 dollari. 🤣 50 @Samuele(38): qualcuno prima di me ha parlato della lunghezza inutilmente esagerata del brano, paragonandolo ai polpettoni maideniani. 49 Certo che per chi ama il thrash metal e il Power metal pestato........viaggiano i Raven,martellano i Testament e gli Exodus,l\'ultimo degli Slayer era una botta,i nuovi Megadeth spaccano.......i Metallica dovrebbero sentirsi in difetto.....3 dei quattro brani dell\' prossimo disco ascoltati sono abbastanza interessanti.......speriamo in un buon album dei Metallica.......speriamo 48 Ottima analisi di DraKe... amche io spesso penso che un cambio importante di formazione tipo un 10 anni fa avrebbe giovato ai \'tallica... come ha giovato ai Megadeth. Trujllo purtroppo ha fatto il compitino e basta. Basterebbe anche un produttore come quelli di una volta che ti aiutano a mettere insieme i pezzi nel modo giusto... perché questo non è il modo giusto 47 X Drake. Capisco e concordo sicuramente, ma sono anche tratti distintivi della band. Stessa cosa capita ai Maiden. 46 X Samuele. Spiaze. Buona notte. 45 Con \"ma un Hardwired era già molto meglio di Load\" possiamo anche chiudere la serata qui. 44 Ace of ??,load????? No ma seriamente i pezzi li ascoltate?? Vabbè mi limito col dire che chi critica sto pezzo è sicuramente interista..non c\'è altra spiegazione 43 Cosa vuol dire che basterebbe poco x fare meglio? te lo spiego, ma l\'ho già scritto e sappiamo tutti a cosa mi riferisco: parti prolisse (che lo siano dall\'87 è solo un aggravante) ovvero risulta pesante ripetere gli stessi riff e le stesse soluzioni ritmiche in modo esagerato (qui rientra anche il caso delle piccole variazioni ad un riff che portano avanti riff simili a lungo); soluzioni elementari e banali delle parti di batteria, va bene avere uno stile ma un minimo di creatività e tecnica gioverebbe moltissimo a tutti i brani degli ultimi dischi...ma Lars poi sa cos\'è il ride? Io gli vieterei l\'uso del charleston per più di un minuto consecutivamente, tra l\'altro in questo disco mixato ad un volume troppo alto e con un suono al limite del fastidioso, e non mi dilungo su altri aspetti; gli assoli di Hammett non lasciano il segno, non sono ispirati e risultano anche questi banali e per la musica dei Metallica è un peccato mortale. Chi tiene in piedi la baracca è hetfield, senz\'ombra di dubbio, in grado di scrivere ancora bei riff e di cantare in maniera unica e convincente, ma se gli altri non gli stanno dietro (il basso in questi brani non è un elemento principe per cui lo tralascio volontariamente) il risultato è ciò che sentiamo, e ciò che almeno io sento è che c\'è potenzialità nei brani ma viene sempre stroncata, e la cosa mi fa male e mi fa incazzare perché so che finché rimarrà questa formazione non ci saranno cambiamenti. Per questo dico che basterebbe poco per fare molto meglio e che bisogna prendere o lasciare. 42 La realtà è che sono 4 pezzi che hanno dei difetti ma anche il gran pregio di ficcarsi in testa per restarci, questa è la differenza tra loro e la maggior parte delle altre Band che saranno anche più tecniche(Pro Tools Software) ma 0 personalità sterili insipide quindi eternamente inferiori ma esaltate da quelli che vanno ai concerti metal e stanno tutto il tempo impalati e impegnati a filmare con il telefonino fighettino in mano. 41 Alla fine è sempre e solo una questione di gusti. Cosa vuol dire basterebbe poco per fare meglio? Hardwired è un gran disco, basterebbe poco per far meglio? Questi pezzi impallidiscono confrontati a quelli di Load? Mah, può darsi, ma un Hardwired era già molto meglio di Load. Pezzi troppo lunghi? È dal 87 che fan pezzi troppo lunghi. Già su And justice, oltre ai vari filler ogni canzone potrebbe durare almeno un minuto in meno. Insomma aspettiamo il disco è poi vedremo. Ah, non sono d\'accordo sul more if the same. Stilisticamente di Hardwired qua c\'è poco e si, i brani in generale sembrano meno ispirati e più heavy metal. 40 a me non dicono niente da un pezzo.....peccato 39 Prendere o lasciare! Oramai non ho più speranze che qualcosa cambi in questa band in merito alle solite critiche che facciamo ad ogni uscita: pezzi prolissi, soli non all\'altezza, parti di batteria elementari... eppure basterebbe poco per fare molto meglio, ma è e resterà sempre un sogno. Quindi è così. Punto. Prendere o lasciare! 38 Painkiller cosa c\'entrano i Maiden lo sai soltanto tu! Per loro aspettiamo il nuovo dei Judas. Paragonali ai Megadeth piuttosto... 37 Hai ragione... Anche loro allungano con troppi puntini. 36 Ho molto rivalutato death magnetic nel tempo fa d hardwired mi è piaciuto fin dal principio. Quindi, anche se questi pezzi per ora mi sembrano così così, attendo di riascoltarli bene e con un suono migliore. Comunque tutto ampiamente migliore di Senjutsu… 35 ...se fosse piu\' breve....sarebbe ottima...ogni volta compro il disco....e poi dico che e\' l\'ultimo .....troppo prolissi...... 34 Più umano più vero, è un ballo sincero. Senti come pompa il pippero. 33 Come pompa il pippero 32 \"perché non manca molto...\" e meno male🤭 31 @Intro: dai, metti il tuo vero nome, si sa che sei uno dei soliti fanboy 🤣 30 Kirk Hammet 60 anni, Lars Ulrich 59, James Hetfild 59 e l\'altro 58 anni. Sta canzone vale 8 Load, 15 Reload e 119 Santo sganghero. Ma come fate? Che cazzo pretendete un Master of Puppets 2? Godetevi i Maiden, i Judas, i Megadeth, Ozzy ed i Metallica di oggi, perché non manca molto... Bellissimi gli haters dei \'tallicaKirk Hammet 60 anni, Lars Ulrich 59, James Hetfild 59 e l\'altro 58 anni. Sta canzone vale 8 Load, 15 Reload e 119 Santo sganghero. Ma come fate? Che cazzo pretendete un Master of Puppets 2? Godetevi i Maiden, i Judas, i Megadeth, Ozzy ed i Metallica di oggi, perché non manca molto... 29 A leggere certi commenti deliranti mi aspettavo un mappazzone indigesto stile Meshuggah, invece ho goduto di un gran pezzo che scorre che è un piacere. Ottimo 28 E basta con queste canzoni così lunghe, che due palle 27 Pezzi per ora che non mi danno l\'idea di sostanza, di qualcosa di sudato. Mi pare tutto scialbo, con riffetti alla meno. Mi sembra che l\' idea sia di fare un qualcosa di getto, stile early days, ma non centrano il punto . Mi piacerebbe vederli con un chitarrista/compositore nuovo, affiancato a james, hammett mi sembra il soggetto più debole, assoli sotto la sufficienza, pesta sempre wah wah come se non ci fosse un domani, non ha mai dato grandi apporti. In una band come i Metallica, le due chitarre devono essere al top, come tutte le grandi band più in auge. 26 I soliti \"criticoni\" a cui non va mai bene niente qui sotto... Finora sono 4 pezzi tutti accettabilissimi, l\'unica che non mi ha convinto molto è \"Screaming suicide\", mentre \"If darkness had a son\" mi piace molto, soprattutto nella parte vocale... \"Lux aeterna\" è la più immediata, ma anche questa \"72 seasons\" malgrado la lunghezza (che a me non disturba particolarmente) è una bella canzone... Secondo me sarà un disco più che dignitoso... Se poi c\'è ancora qualcuno che si aspetta i livelli dei primi 4 album allora siamo fuori strada ed è meglio che lasci perdere... 25 Stanno sempre a pianger qui sotto..... 24 Shock non ci arriva è troppo per lui😆 23 Sono in trepida attesa del nuovo disco del glande Zess! 22 Per fortuna che ulrich tantissimi anni fa disse che i metallica non avrebbero più realizzato song della lunghezza di quelle presenti su ... and justice, ma poi le cose vanno diversamente a quanto pare. Arrivi in fondo e non ti resta memorizzato praticamente niente, ne un riff ne un chorus. 21 Meglio del singolo precedente,cmq il disco venderà un casino di copie e alla fine della fiera avranno ragione loro,c\'è poco da fare sono una delle band metal che vendono un bordello di copie...per quanto mi riguarda li ringrazierò per sempre per avermi fatto amare questo genere ma lascio ad altri spendere soldi per i loro nuovi lavori. 20 Straquoto il buon @Rob Fleming 19 Sono combattutissimo. Parto con un \"Che due maroni! 8\'38\"! Ma perché?!?\". Arrivo alla fine che dico: \"Beh, alla fine si ascolta bene\". Rifletto: \"acqua fresca. Non lascia niente se non il piacere di sentire la voce di James e quelle atmosfere che abbiamo ascoltato un milione di volte\". Ma magari fosse un Load, non foss\'altro per Until it sleeps e Bleeding Me che sino ad ora non ho sentito. 18 bel pezzo 17 Bello l\'intro di Ace of spades......la solita monnezza riciclata. 16 Spero che chi ha scritto sotto di me abbia meno di 20/25 anni, non fosse cosi sarebbe preoccupante. 15 Quelli che li criticano per i pezzi lunghi spero non siano gli stessi che poi chiamano monnezza come Senjutsu (o qualsiasi altro disco dei Maiden dal 2006 ad ora) \"album dell\'anno\"... a me disgusta tutto ciò che i Metallica han fatto dal black album compreso per una ventina d\'anni, e per un bel pezzo ho guardato con sufficienza Death Magnetic e Hardwired. Eppure col tempo e riascoltando con calma quei due dischi li ho rivalutati e nonostante la durata non mi fanno mai l\'effetto noia mortale di qualsiasi polpettone recente degli Iron Maiden. Dipenderà dal loro modo di scrivere canzoni, ma non mi accorgo della durata dei pezzi e non mi pesano. Se questo disco sarà come gli ultimi due ben venga, molto meglio dei pipponi senili di Harris. 14 Ma appunto perché sono ormai “vecchietti” perché non fare solo canzoni da 3/4 minuti? Cioè se propio vogliono fare anche canzoni più lunghe, lo facessero solo con un paio di ballad o semi ballad che sarebbero più nelle loro corde e gli ascoltatori si frantumerebbero i maroni solo su quelle due, magari godendosi anche lo sfrantumamento. 13 Non posso sputare sul piatto dove ho mangiato per anni e anni, voglio bene a questi ragazzi, sono ormai dei vecchietti, e ormai questo è il massimo che possono fare con la creatività che è rimasta loro. Indubbiamente un more of the same di Hardwired. 12 Madonna che munnezza! Peggio di quanto (non) mi aspettassi. 11 Sono d’accordo con Enrico. A 60 mettersi a fare tutte ste canzoni da 6/7 minuti (e probabilmente sul disco ce ne sarà anche qualcuna sopra gli 8) ha quasi davvero dell’ incomprensibile. Gli dovrebbe venire anche più comodo fare canzoni semplici da 3/4/5 minuti massimo, avrebbero più efficacia ed esalterebbero le idee più valide. Stesso vizio degli Iron, quindi a quanto pare l’età porta a questo. 10 Bene, molto bene! 9 Ma dico visto che le idee scarseggiano potrebbero far durare i brani meno? Sarebbero sicuramente più di impatto e digeribili che spiega fare un disco di un\'ora e mezzo così 8 Sono tornati ai pezzi Frankenstein in stile Death Magnetic, con una spruzzata di Load e la produzione di Hardwired. Bah, quest’ultima la devo risentire per capire se è promossa o meno. Per il momento l’unica che mi piace davvero è Lux Æterna che non a caso è l’unica ad avere una lunghezza accettabile. 7 Sono i METALLICA e tutti gli altri non sono un cazzo. 6 Io ci sento molto load , soprattutto nello scorso singolo, questa nel cantato , cmq aspetto l\'album 5 bellissimo pezzo sempre numeri 1 !!!!! sempre al top!!!! 4 Sempre di polpettone trattasi, anche se non malaccio.... certo che il dono della sintesi gli è stato tolto e con questa mania del cazzo di fare pezzi lunghi riescono a rovinare anche idee decenti.... mi spiace perchè gli voglio bene 3 @Matteo: ma magari fosse un nuovo Load, il problema è che Load, da quello sentito fino ad ora, questo disco non lo vede manco col binocolo! 2 qualche spunto interessante c\'è....ma per il resto è materiale trito e ritrito 1 Questo disco sarà un nuovo load e non so se sarà un bene