IRON MAIDEN: Måneskin co-headliner a Milano e una chitarra in palio!

01/04/2023 - 12:24 (749 letture)



Discutine con noi sul FORUM Metallized 18 Cmq sempre più credibile di un \"Tolkki sul palco con i suoi vecchi compagni\". 17 è ovvio che è un pesce d\'aprile 16 bottigliamoli di PESCI D\'APRILE!! 15 Ma quelli di metalitalia, radio freccia & c. sanno che si sta utilizzando il loro logo? No perchè va bene il pesce d\'aprile però occhio 14 Ma secondo te? 13 spero sia uno scherzo vero???? 12 Sicuramente la scritta maneskin non l\'hanno montata quelli di metallized, fanno sempre delle copertine da neofiti, per loro sarebbe troppo. L\'hanno presa altrove. Comunque è un pesce d\'aprile perchè i maneskin dovrebbero essere headliner considerando i numeri che fanno oggi. 11 Comunque la riportano anche altri siti... boh... 10 Assolutamente 9 Per l\'ennesima volta la vedo come @Tino al n. 3. A meno che a sua volta non stia facendo un pesce. Il che mi farebbe fare la figura del patacca. Fermo restando che sono convinto che sia veramente un bel pezzo 8 Ahahah...orata d\'Aprile! 7 La notizia è stata riportata anche su altri siti...sarà un pesce? 6 Sempre meglio loro di sangiovanni o Lazza 5 Dai ma anche basta gli Iron Maiden, hanno stufato, molto meglio i Maneskin headliner, sono il futuro! 4 sarà pure un pesce d\'aprile ma sti qui fanno numeri anche superiori ai Maiden. Potrebbero da soli fare sold out 2 sere di fila nella stessa location di questa locandina 3 A parte il pesce bel pezzo 2 HAHAHA!! Non male questa! Buon Pesce d’aprile a tutti!! 1 Ehmmmm è un pesce d\'aprile vero??