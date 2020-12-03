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05/04/23
DESCENT INTO MAELSTORM
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07/04/23
THE GOLDEN GRASS
Life is Much Stranger

07/04/23
RISE OF THE NORTHSTAR
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Angus McSix and the Sword of Power

07/04/23
OMNICIDAL
The Omnicidalist

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RUADH
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The Gleaners

07/04/23
BORN THROUGH FIRE
Purify and Refine

07/04/23
PAUL GILBERT
The Dio Album

07/04/23
STILLBIRTH
Homo Deus

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11/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
LEGEND CLUB - MILANO

12/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/04/23
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO

21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)

24/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO DAL VERME - MILANO
MAGO DE OZ: presentano il nuovo cantante
03/04/2023 - 10:27 (88 letture)

Mauro Paietta
Martedì 4 Aprile 2023, 8.22.55
1
Speriamo che questo ennesimo cambio faccia ritrovare l\'ispirazione alla band, che negli ultimi dischi si è persa un po\'
RECENSIONI
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