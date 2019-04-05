DEGREES OF TRUTH: annunciano il nuovo disco ''Alchemists''

05/04/23
DESCENT INTO MAELSTORM
Dei Consentes
07/04/23
THE GOLDEN GRASS
Life is Much Stranger
07/04/23
RISE OF THE NORTHSTAR
Showdown
07/04/23
ANGUS MCSIX
Angus McSix and the Sword of Power
07/04/23
OMNICIDAL
The Omnicidalist
07/04/23
RUADH
1296
07/04/23
LO!
The Gleaners
07/04/23
BORN THROUGH FIRE
Purify and Refine
07/04/23
PAUL GILBERT
The Dio Album
07/04/23
STILLBIRTH
Homo Deus
11/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
LEGEND CLUB - MILANO
12/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
14/04/23
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO
21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)
24/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO DAL VERME - MILANO