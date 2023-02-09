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07/04/23
SOL AN VARMA
Sól án varma

07/04/23
BORN THROUGH FIRE
Purify and Refine

07/04/23
THE GOLDEN GRASS
Life is Much Stranger

07/04/23
RISE OF THE NORTHSTAR
Showdown

07/04/23
SUNROT
The Unfailing Rope

07/04/23
ANGUS MCSIX
Angus McSix and the Sword of Power

07/04/23
RUADH
1296

07/04/23
LO!
The Gleaners

07/04/23
MESSA
Live at Roadburn

07/04/23
PAUL GILBERT
The Dio Album

CONCERTI

11/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
LEGEND CLUB - MILANO

12/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/04/23
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO

21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)

24/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO DAL VERME - MILANO
POISON RUIN: online la nuova ''Torture Chamber''
05/04/2023 - 10:06 (46 letture)

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