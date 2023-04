NIGHTWISH: nuovo album nel 2024 e pausa indefinita dall'attività live

07/04/2023 - 09:16 (251 letture)



7 Straquoto Rob 😊 6 Io ho iniziato "tardi" ad approfondirli; sono affezionato ad Annette, ma sinceramente oggi come oggi quando apre bocca Floor non ce n'è per nessuna in tutto il panorama. Anzi, per come la vedo io, le canzoni di Tarja ora hanno una, due, tre marce in più. Ever Dream con Floor è un'altra canzone così come Storytime. Poi si potrebbe discutere in effetti che con Floor non abbiano composto un disco all'altezza del loro passato. Ma - consentitemi - il loro passato in bocca all'olandese è il presente e il futuro. Insomma, Tarja può stare dov'è. 5 Il ritorno di Tarja???Non ci credo neanche se lo vedo e poi chi glielo fa fare,ha una carriera solista di tutto rispetto e la vedo difficile ritornare nella band dopo la famosa lettera. 4 Se torna Tarja li abbandono. 3 L'ultimo album ispirato dei Nightwish è Imaginaerum. E parliamo di 11 anni fa quando la prima crisi era stata superata in qualche maniera dopo Dark Passion Play che se non avesse Poet and the pendulum in tracklist sarebbe quasi da buttare. Già allora con Anette i pezzi vecchi erano improponibili in sede live, ma con un po' di brani nuovi avrebbero ricreato un repertorio adatto alla nuova voce. L'ingresso di Floor ha riesumato qualcosa di più datato, ma la perdita di Marco è stata incolmabile. Troy non l'ho mai percepito come uno del gruppo, ma come ospite fisso (e talvolta indesiderato, nei live certi pezzi pagano la sua invasione come Nemo, Dead boy's poem ecc). Che i tempi siano quasi maturi per il ritorno di Tarja e Marco? 2 Mi basta guardare solo la foto per capire che quelli non sono i Nightwish. Ma non sono più loro da molto prima... più o meno tra il periodo immediatamente dopo l'uscita di Once e il licenziamento di Tarja, una mazzata mica da ridere visto che era la voce e la "ragazza immagine" del gruppo. Marco Hietala fu un aggiunta vincente, che però almeno inizialmente sembra non piacesse a Tarja. A me piaceva. Loro sono o il perfetto esempio che non tutti i gruppi possono risolvere i loro problemi cambiando un cantante... se poi ne perdi addirittura due... 1 Notizia per niente buona. Far uscire un album da qui ad un anno ed aver già deciso di non supportarlo con un tour vuol dire crisi vera. Da quel che circola in rete (ho anche chiesto a colleghi olandesi di confermare quanto scritto da un sito dei tulipani) sembra che i problemi siano molteplici e ben poco, o niente, legati alla gravidanza di Floor. Sembra infatti che Emmpu sia insofferente per il troppo coinvolgimento di Troy, che la mancanza di Marko Hietala e della sua voce si stiano rivelando più pesanti del previsto, e di recente il management ha piazzato un concerto in Giappone quando Floor aveva chiesto di essere libera per la release date del proprio album solista.