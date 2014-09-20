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Until the End

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CHRIS DUARTE
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II

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WILD BEYOND
Wild Beyond

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Black Medium Current

14/04/23
BLAZON RITE
Wild Rites and Ancient Songs

CONCERTI

11/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
LEGEND CLUB - MILANO

12/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/04/23
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO

21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)

24/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO DAL VERME - MILANO
DEVANGELIC: tutto il nuovo ''Xul'' in streaming
07/04/2023 - 09:42 (78 letture)

Gente de Borgata
Venerdì 7 Aprile 2023, 13.46.25
1
Na bomba. I ragazzi credo questa volta abbiano fatto il botto. Pesantissimo e con in più qualche spruzzata di vecchi Nile. Senza dubbio ad oggi il loro miglior disco.
RECENSIONI
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11/05/2020
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Anche i sumeri suonavano brutal!
23/09/2014
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Blue Rose Saloon, Bresso (MI) - 20/09/14
 
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