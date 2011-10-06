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SKINDRED
Smile

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Until the End

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CHRIS DUARTE
Aint Giving Up

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Threads of Unknowing

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II

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WILD BEYOND
Wild Beyond

14/04/23
MAGNUS KARLSSON`S FREE FALL
Hunt the Flame

14/04/23
DODHEIMSGARD
Black Medium Current

14/04/23
BLAZON RITE
Wild Rites and Ancient Songs

CONCERTI

11/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
LEGEND CLUB - MILANO

12/04/23
RAGE + BRAINSTORM + SKANNERS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/04/23
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA (CANCELLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

21/04/23
ALPHA WOLF + KING810 + TEN56 + XILE
LEGEND CLUB - MILANO

21/04/23
OVERKILL + GUESTS
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

22/04/23
RHAPSODY OF FIRE
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

22/04/23
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

23/04/23
MICHAEL ANGELO BATIO + GUS G. + ROWAN ROBERTSON + ANDY MARTONGELLI
TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)

24/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO DAL VERME - MILANO
GRAVEWORM: a fine aprile il nuovo ''Killing Innocence'', guarda un video
07/04/2023 - 10:24 (65 letture)

RECENSIONI
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