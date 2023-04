GHOST: annunciano il nuovo EP ''Phantomime'', ascolta una cover dei Genesis

11/04/2023 - 09:14 (295 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 12 Non conoscevo l\'originale ma devo dire che la versione ghost è ottima, il video un po\' ricalca i cliché anni 80 sui predicatori americani alla Jimmy swaggart già celebrati, in negativo, da canzoni come leper messiah, miracle man o spreading the disease…e da loro stessi con il capolavoro he Is. Gruppo sempre più credibile e maturo, sicuramente non pop. Ah bella anche la versione originale dei Genesis 11 Ultimamente li preferisco come cover band, per i miei gusti i loro primi due lavori sono superbi, poi apprezzo qualche ottima canzone qua e là ma niente più album interi. 10 Sembrano i Pooh ultimamente, gruppo tra l\' altro ottimo e con signori musicisti 9 Accidenti se questo non è hard rock! Commento solo il lato musicale e devo dire che a me pare una cover decisamente ben riuscita. Sono curioso di sentire il resto. 8 L\'originale l\'ho sempre reputata una canzone trascurabile. Questa cover va un po\' meglio ma siamo sempre nel campo del \"presto dimenticabile\". Al di là di questo, comunque, spesso mal tollero la voce di Forge che, sull\'onda della scelta editoriale intrapresa, ha messo da parte (magari non sempre ma cambia poco la sostanza) tutto il suo mordente. Un po\' quello che successe a Joe Elliott dopo i primi due / tre album per fare un parallelo che renda meglio l\'idea. 7 Io ricordo con piacere anche l\'originale sebbene la voce di Phil Collins proprio non la mandi giù grazie soprattutto al video molto spiritoso. Ovviamente concordo con i tre messaggi che mi hanno preceduto. Bella cover, resa in modo duro, cantata in quel modo che sembra \"buono\", ma che trovo estremamente maligno (chi ha parlato di Black Widow e B.O.C.?!?) 6 Straordinario il fatto di dire che ormai sono pop, quando questa cover è decisamente hard rock. Evidentemente si commenta senza neanche ascoltare i brani. Fenomeni. 5 Bravissimi. Ottima cover. 4 Sembrano i nuovi toto nell\'ultimo disco, alla faccia del pop scadente ce ne fossero gruppi così 3 Ormai i Ghost sono come il predicatore, bravi a raccontarla. Niente Hard, niente rock, ormai solo pop e mi pare anche scadente 2 Sono un megafan dei Maiden e sono curioso di sentire la cover del mio pezzo preferito \"Phantom Of The Opera\". Intanto devo dire che quella dei Genesis mi fa schifo 100 su una scala da 1 a 100, ma anche il pezzo originale del resto a me non è mai piaciuto. 1 Come si suol dire: gusti variegati. Sono curiosissimo