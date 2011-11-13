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14/04/23
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22/04/23
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PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

22/04/23
MONSTER OF REZ
ASSOCIAZIONE CULTURALE AGRITURISMO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

23/04/23
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TEATRO LUIGI MERCANTINI - RIPATRANSONE (AP)

24/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO DAL VERME - MILANO

26/04/23
JOE SATRIANI
TEATRO AUGUSTEO - NAPOLI
DEVILDRIVER: ''If Blood is Life'' è il secondo singolo tratto da ''Dealing with Demons Vol. II''
11/04/2023 - 23:09 (82 letture)

Ezio
Mercoledì 12 Aprile 2023, 11.47.37
2
Concordo
Flavio
Mercoledì 12 Aprile 2023, 10.44.19
1
Dopo lo spettacolare tris di The Fury, Tha Last e Pray, che ho ascoltato a ripetizione, ho iniziato a trovarli piatti e noiosi. E questi singoli, purtroppo, sembra siano sulla solita falsariga degli ultimi lavori...
RECENSIONI
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ARTICOLI
02/03/2013
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CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
Alcatraz, Milano, 26/02/2013
20/01/2012
Live Report
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