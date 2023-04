DEVILDRIVER: ''If Blood is Life'' è il secondo singolo tratto da ''Dealing with Demons Vol. II''

11/04/2023 - 23:09 (82 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Concordo 1 Dopo lo spettacolare tris di The Fury, Tha Last e Pray, che ho ascoltato a ripetizione, ho iniziato a trovarli piatti e noiosi. E questi singoli, purtroppo, sembra siano sulla solita falsariga degli ultimi lavori...