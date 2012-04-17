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26/04/23
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XANDRIA: disponibile il lyric video di ''My Curse Is My Redemption''
12/04/2023 - 14:33 (23 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
24/01/2017
Intervista
XANDRIA
A tu per tu con Dianne van Giersbergen
17/11/2012
Live Report
KAMELOT + XANDRIA ed altri
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